Украинские силовики повредили мост у Станицы Луганской в ЛНР

Луганск, 3 декабря. Киевские силовики обстреляли мост у пункта пропуска через линию соприкосновения в районе Станицы Луганской, поврежден деревянный настил. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как уточнили в ведомстве, около Станицы Луганской украинские силовики обстреляли мост, в результате чего он был поврежден. Киевские силовики использовали вооружение ГП-25.

Напомним, обстрел ВСУ повредил здание администрации и дома в Горловке. Здание поселковой администрации и жилые дома повреждены в результате ночного обстрела украинскими силовиками окраин Горловки в Донецкой народной республике. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

По его словам, был обстрелян поселок на окраине Горловки – Гольма. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту в полночь. Были повреждены здания по адресам Ворошиловградская, 4, Архипова, 15, Советской армии, 5, Мушкетовская, 13. При этом огонь велся из зенитных установок.