Гендиректор ФАН о целях Российско-турецкого медиафорума: Вместе сможем противостоять потоку fake news

Участники оргкомитета первого Российско-турецкого медиафорума встретились на заседании в Общественной палате РФ и договорились о взаимодействии между российскими и турецкими СМИ для объективного освещения событий мировой политики.

Форум пройдет в марте 2019 года. С предложением провести подобное мероприятие выступила турецкая ассоциация REBTEK, которая занимается вопросами взаимодействия Турции и России в вопросах науки и экономики. С российской стороны идею форума поддержала комиссия по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты и Центр изучения современной Турции. Генеральным информационном партнером форума выступило Федеральное агентство новостей.

«И у России, и у Турции есть общие проблемы во взаимодействии с западным общественным мнением. Не секрет, что западные СМИ часто ангажированы по отношению к нашим странам, а их новости часто граничат с fake news. Это нужно как-то менять, и этот форум может стать настоящим прорывом в этом вопросе», — рассказал генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

Зубарев сообщил, что уже сегодня, за четыре месяца до форума, достигнуты договоренности о сотрудничестве с крупными турецкими медиахолдингами по взаимодействию в освещении наиболее значимых событий.

«Будем добросовестно распространять объективную информацию о происходящем. Учитывая аудиторию Федерального агентства новостей и аудиторию турецких СМИ, думаю, мы сможем противостоять потоку fake news», — отметил руководитель ФАН.

Участники заседания отметили особую важность сближения двух стран на фоне современной политической обстановки.

«Россия и Турция — две колоссальные империи, которые занимают огромную территорию. Печально констатировать, что, несмотря на огромную историю наших контактов, у нас нет более-менее серьезных совместных проектов», — заявил один из идейных вдохновителей форума, председатель совета директоров ассоциации REBTEK Эрдоган Гюндюз Полат.

Участники заседания также обсудили организационные вопросы, связанные с проведением форума. Турецкие журналисты заявили, что надеются на отмену визового режима въезда в Россию, а также рассказали, что хотели бы пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, который никогда ранее не давал отдельного интервью турецким СМИ.