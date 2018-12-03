Украинская оппозиция обратится в суд из-за введения военного положения

Киев, 3 декабря. Украинская оппозиция собирается обжаловать в суде введение военного положения в стране. Об этом в понедельник заявил депутат Верховной рады и основатель партии «Оппозиционная платформа» Юрий Бойко, который в следующем году будет баллотироваться в президенты Украины.

«Мы собираем информацию, как нарушаются права граждан после ввода военного положения. Когда мы увидим прямое нарушение прав, рейдерство, захват имущества, тогда мы пойдем с юридической позицией обжаловать решение», — заявил он, выступая в эфире украинского телевидения.

Напомним, что военное положение было введено на Украине после того, как Россия задержала в Керченском проливе три украинских бронекатера, вторгшихся в российские территориальные воды. Военное положение введено на территории 10 регионов и продлится месяц. Отметим также, что президент Украины Петр Порошенко в связи с объявлением военного положения запретил въезд в страну всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, Порошенко ввел военное положение, чтобы сорвать проведение выборов, запланированных на следующий год, и удержаться у власти, пишет «Газета.ру».