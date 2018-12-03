«АвтоВАЗ» заявил о неисправности 1,7 тысячи автомобилей Lada

Москва, 3 декабря. «АвтоВАЗ» отзывает 1,7 тысячи автомобилей, которые продавались в России с апреля текущего года, из-за проблем с рулевым колесом, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Специалисты выявили в автомобилях Lada Kalina, Granta и Priora неисправность. Речь идет о несоответствии комплектации руля и модуля надувной подушки безопасности водителя. Уточняется, что речь идет о 1,7 тысячи автомобилей.

«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года по сегодняшний день, с VIN-кодами согласно приложению», — констатировали представители Росстандарта.

Как рассказали в ведомстве, на автомобилях будет выполнена проверка маркировки изделий, сочетаемости модуля подушки безопасности водителя и руля, а также состояния его каркаса. Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, не надо будет оплачивать ремонтные работы.

Представители «АвтоВАЗа» персонально проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.