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Россия

«АвтоВАЗ» заявил о неисправности 1,7 тысячи автомобилей Lada

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«АвтоВАЗ» заявил о неисправности 1,7 тысячи автомобилей Lada

Москва, 3 декабря. «АвтоВАЗ» отзывает 1,7 тысячи автомобилей, которые продавались в России с апреля текущего года, из-за проблем с рулевым колесом, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Специалисты выявили в автомобилях Lada Kalina, Granta и Priora неисправность. Речь идет о несоответствии комплектации руля и модуля надувной подушки безопасности водителя. Уточняется, что речь идет о 1,7 тысячи автомобилей.

«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года по сегодняшний день, с VIN-кодами согласно приложению», — констатировали представители Росстандарта.

«АвтоВАЗ» заявил о неисправности 1,7 тысячи автомобилей Lada

Как рассказали в ведомстве, на автомобилях будет выполнена проверка маркировки изделий, сочетаемости модуля подушки безопасности водителя и руля, а также состояния его каркаса. Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, не надо будет оплачивать ремонтные работы.

Представители «АвтоВАЗа» персонально проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.

Автор: Катерина Иванова
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