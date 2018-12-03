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«Расслабьтесь, мы запостим»: швейцарские отели будут вести Instagram гостей во время отдыха

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«Расслабьтесь, мы запостим»: швейцарские отели будут вести Instagram гостей во время отдыха

Берн, 3 декабря. Швейцарское отделение гостиничной сети Ibis вводит новую должность — «социальный медиа-ситтер». Сотрудник будет публиковать фотографии посетителей отеля в Instagram для того, чтобы гости не отвлекались на ведение социальной сети.

Для молодых туристов публикация фотографий в Instagram стала более важной составляющей путешествий, чем сам отдых. Руководство сети предоставит услугу медиа-ситтера, который сделает красочные фотографии гостей и опубликует их в Instagram, сообщает The Times.

«Многие люди проживают важные моменты жизни через смартфоны вместо того, чтобы насладиться этими моментами», – сообщает пресс-служба сети.

Услуга под названием «Расслабьтесь, мы запостим» обойдется постояльцам отеля почти в 6 тысяч рублей. Гости смогут оставить пожелания и рассказать, какие фотографии должны быть размещены в социальной сети. Все фотографии будут публиковаться с хэштегом #postedbysocialmediasitter.

В компании отметили, что сеть внимательно следит за трендами и намерена предоставлять гостям инновационные услуги.

Автор: Софья Куликова
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