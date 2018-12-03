Украинцы дважды за неделю пытались подкупить крымских пограничников 

Симферополь, 3 декабря. Украинские граждане за минувшую неделю дважды пытались подкупить крымских пограничников, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

По данным ведомства, первый инцидент на границе произошел на прошедшей неделе, когда украинец потерял контрольный талон при въезде в пункт пропуска «Армянск». Мужчина намеревался решить возникшую проблему взяткой. Он предложил пограничнику 200 гривен (около 470 рублей) за проезд без необходимого документа.

В то же время в пункте пропуска «Джанкой» другой украинский гражданин пытался провезти в Крым канистры с пятью литрами топлива. Владелец Ford предложил сотрудникам контрольных органов денежное вознаграждение за беспрепятственный ввоз емкостей.

«По-видимому, житель Новоалексеевки не знал, что провоз топлива (…) в количестве не более 10 литров в отдельной емкости таможенными пошлинами не облагается», — указали в пресс-службе.

Пограничники в обоих случаях отказались от предложенных взяток и предупредили граждан Украины об ответственности за их дачу.

Напомним, Киев после провокации в Керченском проливе со стороны судов военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые нарушили госграницу РФ, ввел в стране военное положение и усилил контроль на границе с Россией. В частности, украинские пограничники не впускают в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, пишет «Газета.ru», а в аэропорту «Борисполь» и вовсе не впускают как мужчин, так и женщин.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в погранслужбе России сообщило, что введение военного положения на Украине не сказалось на работе пограничных пунктов РФ на российско-украинской границе. Работа продолжается в штатном режиме.