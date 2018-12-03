Американские СМИ объяснили введение военного положения «непопулярностью Порошенко»

Вашингтон, 3 декабря. Причина введения военного положения на Украине может иметь отношение как к президентским выборам 2019 года, так и к национальной безопасности. Об этом пишет издание The Washington Post.

В статье американской газеты Кит Дерден и Лукан Ахмед Вэй анализируют две возможные причины и обстоятельства введения военного положения в ряде регионов Украины.

Журналисты напомнили, что конфликт на юго-востоке Украины стоил более 10 тыс. жизней и показал, что киевские власти потеряли контроль над Крымом и частью Донбасса.

Параллельно в статье говорится о том, что военное положение вполне укладывается в предвыборную логику украинского руководства.

«Нетрудно понять такие меры в качестве усилий по манипулированию политическим процессом с целью остаться у власти. Глава Украины Петр Порошенко крайне непопулярен — его шансы на победу на свободных и честных выборы выглядят слабыми», — объясняет причины введения военного положения на Украине The Washington Post.

В понедельник, 3 декабря, Порошенко в своем Twitter-аккаунте выразил надежду, что военное положение в стране не продлится дольше 30 дней. Он отметил, что введенное в стране военное положение является предупредительным шагом, а также добавил, что это время будет использовано для наращивания обороны страны.

В конце ноября этого года украинские военные корабли совершили провокацию в Керченском проливе, вторглись в территориальные воды РФ, нарушив российскую границу. ВМСУ не отреагировали на требования российских кораблей остановиться, в результате были задержаны.

Порошенко расценил это как «российскую агрессию» и ввел в стране военное положение до 25 декабря.