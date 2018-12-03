Москва, 3 декабря. Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 1,4 миллиона рублей. Этот показатель на 7% больше, чем тот, что был зафиксирован год назад, сообщили в агентстве «Автостат».

В октябре этого года средняя цена нового автомобиля в России достигла суммы в 1,42 миллиона рублей. При этом эксперты добавили, что средняя стоимость иномарок составляет 1,64 миллиона рублей, а отечественных машин — 623 тысячи рублей.

Специалисты добавили, что средняя цена возросла на 7% по сравнению с данными, полученными в октябре прошлого года.

Больше всего в России выросла стоимость китайского Geely, а также Peugeot и Infiniti. Больше обычного придется потратить и будущим автовладельцам, которые выберут Skoda, Lifan, Volvo, KIA и Ford.

Однако на некоторые автомобили цена, наоборот, опустилась — это Zotye, Jaguar, Subaru и Honda. Специалисты связывают это с изменением структуры продаж.