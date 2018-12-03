СБУ допрашивает священников канонической украинской церкви

Киев, 3 декабря. Служба безопасности Украины начала допрос священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом в понедельник заявил глава фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Вадим Новинский.

«Прямо сейчас следователи СБУ проводят допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ», — отметил он.

Напомним, что ранее патриарху Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.