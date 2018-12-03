Александр Малькевич возглавил комиссию ОП по СМИ | 3 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Общественная палата Российской Федерации сегодня на пленарном заседании выбрала нового главу комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Им стал главный редактор «Международного агентства новостей» Александр Малькевич. Ранее он занимал должность заместителя председателя комиссии. Члены Общественной палаты единогласно утвердили его кандидатуру на посту председателя. Кроме того, первым заместителем Малькевича стал Вячеслав Лащевский, до этого занимавший пост заместителя председателя.

Катар намерен выйти из Организации стран экспортеров нефти с первого января 2019 года. Об этом сообщил министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби. Глава ведомства добавил, что руководство организации было уведомлено о решении Дохи сегодня. По словам аль-Кааби, Доха намерена сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа. Планируется, что производство СПГ вырастет с 77 млн до 110 млн тонн в год. Для этого руководство страны запустит еще четыре новые производственные линии. Напомним, в ОПЕК входят 15 крупнейших нефтедобывающих стран. Доля Катара в добыче нефти составляет 1,85%. Доха входила в организацию с 1961 года.

«Окончательной точки не поставлено по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать», – заявил российский лидер.

Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent (Брент) выросла на 4,89% после встречи президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе. Путин сообщил, что стороны договорились о продлении соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Однако точный ее объем пока не установлен.

В России упростят процедуру установления инвалидности

В России процедуру установления инвалидности максимально упростят и сделают более комфортной для граждан. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин. Речь идет, в частности, о форме, которая выступает основным документом для направления на соответствующую экспертизу. Для нее Минтруд совместно с Минздравом разрабатывает перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания, чтобы в процессе не возникало разногласий.

«Такой перечень поможет избежать ошибок при заполнении, и из бюро медико-социальной экспертизы отправлять людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования уже не будут», — объяснил министр.

Чтобы обеспечить более качественный контроль, в процесс планируется внедрить электронный документооборот.