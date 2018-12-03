«Сильный украинский пиар»: в Германии оценили заявление преемницы Меркель о «жесткости к России»

Генеральный секретарь немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) и возможный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в интервью ARD, что Берлин может рассмотреть вопрос о сокращении количества газа, который планируется получать из России по «Северному потоку — 2».

Впрочем, предложения о полном отказе от строительства «Северного потока — 2» являются «слишком радикальными», добавила Крамп-Карренбауэр, поскольку, по ее словам, Россия продолжала поставлять газ в ФРГ «даже во времена холодной войны».

Ранее политик в связи с инцидентом в Керченском проливе предложила запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран.

«Мы должны признать, что были недостаточно жесткими, иначе Владимир Путин не пошел бы на такой шаг», — заявила генсек ХДС, комментируя задержание Береговой охраной ФСБ РФ украинских кораблей в Керченском проливе.

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал Федеральному агентству новостей высказывания возможной преемницы Меркель.

«В Германии сейчас действует очень сильный украинский пиар. Я думаю, что его спонсируют и направляют из Америки», — заявил собеседник ФАН.

Этот проукраинский ажиотаж привел к тому, что инцидент в Керченском проливе рассматривается в Берлине как «продолжение захвата территории Украины Россией», отметил эксперт. Для СМИ и политиков Германии это уже «бесспорный факт», добавил Рар.

«На вчерашнем ток-шоу госпожа Крамп-Карренбауэр, которая через неделю, по всей вероятности, будет избрана наследницей Меркель во главе партии и станет ее начальницей, заявила, что «с Россией надо вести более жесткую политику» и надо на нее «более жестко нажимать», — рассказал Александр Рар.

Предложения Крамп-Карренбауэр запретить заход российских кораблей в международные порты эксперт назвал «показной риторикой».

«Такая жесткость в словах объяснима еще и тем, что сейчас Крамп-Карренбауэр надо иметь «хорошую прессу», потому что ей предстоит избираться», — считает Александр Рар.

Этим же объясняется и готовность генсека ХДС пересмотреть некоторые позиции договора о «Северном потоке — 2», полагает собеседник ФАН.

«Это не только дань русофобски настроенной прессе — она и сама так думает. Мне показалось, что она очень информированный человек, но в украинском вопросе мало понимает», — заявил политолог.

Кроме того, по его мнению, здесь налицо сращивание позиции партии христианских демократов с позицией «партии Зеленых».

«А «Зеленые» — это самая антироссийски настроенная партия», — напомнил Рар.

По его словам, недавние опросы общественного мнения в ФРГ показали, что гораздо больше немцев хотят сближения с Россией, чем с американцами.