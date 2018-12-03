Против России и против Европы: эксперт раскрыл игру Британии на Украине

Посольство Российской Федерации в Лондоне прокомментировало опубликованные в средствах массовой информации данные о тайной операции Великобритании на Украине. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Русская служба BBC News в воскресенье, 2 декабря, сообщила о том, что несколько групп британских военнослужащих из секретной 77-й бригады находятся на территории Украины. Отмечается, что в бригаде служат свыше тысячи человек, которые «выполняют военные задачи в Интернете, психологическое воздействие и информационные операции».

В свою очередь дипломаты РФ отметили, что Великобритания расширяет присутствие на Украине перед президентскими выборами, намеченными на конец марта 2019 года. В посольстве добавили, что последствия таких шагов Лондона еще предстоит оценить. Кроме того, в дипломатическом представительстве напомнили, что Великобритания в свое время поддержала государственный переворот в Киеве в нарушение конституционного строя и приход к власти так называемого правительства победителей.

«Британия давно ведет информационные войны»

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Британия давно ведет информационные войны по всему миру. Мы все помним недавний скандал с Integrity Initiative. Или можно вспомнить ситуацию с Cambridge Analytica, руками которой Минобороны Британии работало на ослабление ДНР.

«Надо сказать, что Британию много лет преследуют «фантомные боли» по поводу утраченного величия и мирового господства. И, конечно, Лондон не прочь был бы вернуть статус «владычицы морей». Правда, силенок для этого вряд ли хватит. Однако в наше время для этого не обязательно иметь самый мощный флот. Сегодняшние империи — это не империи территорий, это империи финансов, ресурсов и так далее.

И войны в значительной степени ушли в киберпространство. Они не столь масштабны, а главное, не столь заметны, но они определяют политику целых государств. В этом направлении Британия явно пытается быть впереди планеты всей, чтобы влиять на ситуацию в мире. Опять же вспомним Integrity Initiative, где Лондон под предлогом «борьбы с российской пропагандой» пытался вмешиваться в европейские дела», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, Россию же Британия фактически провозгласила своим главным врагом. Не первый год ведет против нее подрывную работу по всем направлениям, главным образом — как раз посредством информационных войн.

«Украина — это жизненно важное пространство для России, и она просто обречена стать театром военных действий между Россией и коллективным Западом, который, с одной стороны, полностью подчинен США, с другой — там есть отдельные интересы отдельных стран, в том числе Британии. Конечно, Лондон никогда не пойдет открыто против Вашингтона, но он там добивается решения своих задач, которые никак не противоречат общей стратегии создания проблем России через дестабилизацию Украины. Лондону отчасти Украина нужна не только против России, но и против Европы», — добавил Дмитрий Родионов.

«У Лондона достаточно украинского пушечного мяса»

По словам эксперта, на фоне общеевропейских проблем Британия выглядит островком стабильности, а после завершения выхода из ЕС ее положение только укрепится. Чем неспокойней в ЕС, тем сильнее влияние Лондона. Украина — это головная боль и для Европы, так что, дестабилизируя Украину, Лондон дестабилизирует Европу.

«Кстати, британские войска там присутствуют не первый год, причем далеко не только с приставкой «кибер», а вполне реальные — пока в виде инструкторов. В последнее время было много сообщений о прибытии в Донбасс британских специалистов по организации провокаций с химоружием (в этом деле, как мы знаем, британцы преуспели едва ли не больше, чем в кибервойнах).