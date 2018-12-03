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Дисциплинарный комитет даст оценку оскорбительным выкрикам болельщиков «Спартака»

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Дисциплинарный комитет даст оценку оскорбительным выкрикам болельщиков «Спартака»

Москва, 3 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит поведение болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» и даст оценку их оскорбительным кричалкам. Об этом сообщил офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации и расизма Алексей Смертин.

По словам Смертина, он получил отчеты систем мониторинга, которые зафиксировали оскорбительные выражения на матче 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Все необходимые материалы в ближайшее время будут переданы в КДК, который даст оценку действиям фанатов «Спартака» и вынесет наказание», — рассказал офицер РФС в комментарии ТАСС.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоялся в воскресенье на стадионе «Открытие-Арена». Игра завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.  На данный момент у «Спартака» и «Локомотива» по 25 очков. Команды занимают четвертое и пятое место соответственно.

Автор: Софья Куликова
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