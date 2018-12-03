Порошенко намерен перебросить войска к границе с Россией

Киев, 3 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках военного положения будет проведена передислокация сил ВСУ к границе с Россией.

«Состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы», — приводит слова Порошенко УНИАН.

По словам Порошенко, в десяти областях, где объявлено военное положение, пройдут учения ВСУ, а также учебные сборы с резервом первой очереди.

Порошенко добавил, что военное положение, введенное на территории Украины, якобы не нарушает конституционные права и свободы граждан. При этом режим запрещает гражданам проводить митинги и свободно передвигаться.

Порошенко выразил надежду, что у него «не возникнет необходимости» продлевать военное положение после 26 декабря. Продление режима может стать угрозой для проведения выборов президента, которые запланированы на март 2019 года. По результатам опроса Порошенко занимает третье место в президентской гонке, значительно уступая Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.

Напомним, отношения между Россия и Украиной обострились после провокации Украины в Керченском проливе. Три корабля ВМСУ нарушили госграницу РФ. Моряки проигнорировали требования ФСБ РФ об остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой заставить военнослужащих Украины остановиться.