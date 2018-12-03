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МВД планирует снизить нагрузку на российских участковых

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МВД планирует снизить нагрузку на российских участковых

Москва, 3 декабря. МВД РФ планирует до весны будущего года сократить нагрузку на участковых уполномоченных из-за нехватки кадров в этой службе. Ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».

Отмечается, что ключевой функцией участкового уполномоченного полиции является проведение профилактической работы на административном участке.

Однако, по данным ведомства, принимаемые по повышению плодотворности работы участковых уполномоченных полиции радикального успеха не приносят.

«Избыточная нагрузка влечет отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава», — следует из текст документа.

В МВД обращают внимание на то, что до сих пор не ликвидирована практика чрезмерного отвлечения участковых «для решения оперативно-служебных задач вне территории обслуживаемых административных участков», пишет «Парламентская газета».

Кроме того, в ведомстве назвали необходимым перевести документацию участковых уполномоченных полиции и их руководителей в электронный вариант.

Автор: Андрей Крылов
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