Стала известна причина «закрытия» аэропорта «Симферополь»

Симферополь, 3 декабря. В пресс-службе аэропорта «Симферополь» прокомментировали информацию о якобы закрытии воздушной гавани.

Ранее в СМИ появились публикации о закрытии аэропорта в Крыму на вылет и взлет. Журналисты сразу начали выдвигать различные версии, среди которых были и затянувшийся ночной ремонт взлетной полосы, и введение антитеррористической меры в регионе. К россиянам подключились украинские коллеги, которые выпустили материалы о «неладном» (по версии «Апострофа») в симферопольском аэропорту.

Однако ни одна из гипотез не нашла подтверждения. Причиной отказов экипажам самолетов на взлет и прилет оказались всего лишь плохие погодные условия.

В результате были задержаны прилеты рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Глобус», «Уральские авиалинии» и Nordwind из Москвы, а также рейсов авиакомпании «Россия» из Петербурга и авиакомпании «Аэрофлот» из Сочи. Часть из самолетов были перенаправлены на запасной аэродром в Анапу.

Задержка рейсов из Симферополя коснулась пассажиров «Аэрофлота», «Глобуса», «Уральских авиалиний» и Nordwind и «России».