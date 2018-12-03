Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков опроверг обвинения Киева в препятствовании проходу судов из Бердянска

308
0 Оставить комментарий

Песков опроверг обвинения Киева в препятствовании проходу судов из Бердянска

Москва, 3 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения Киева, который утверждает, что Москва якобы препятствует проходу судов, направляющихся в Черное море из Бердянска. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нет, это не соответствует действительности. Существует порядок технических уведомлений порта Керчи, поэтому никаких ограничений нет. Там интенсивная международная навигация», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что движение по Керченскому проливе действительно иногда ограничивается, но касается это всех судов и связано с погодными условиями. Так, к примеру, на днях судоходство приостанавливалось из-за сильного ветра и течения. После того, как погода на море установилась, корабли вновь стали курсировать через Керченский пролив.

 

Автор: Кристина Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.