Песков опроверг обвинения Киева в препятствовании проходу судов из Бердянска

Москва, 3 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения Киева, который утверждает, что Москва якобы препятствует проходу судов, направляющихся в Черное море из Бердянска. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нет, это не соответствует действительности. Существует порядок технических уведомлений порта Керчи, поэтому никаких ограничений нет. Там интенсивная международная навигация», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что движение по Керченскому проливе действительно иногда ограничивается, но касается это всех судов и связано с погодными условиями. Так, к примеру, на днях судоходство приостанавливалось из-за сильного ветра и течения. После того, как погода на море установилась, корабли вновь стали курсировать через Керченский пролив.