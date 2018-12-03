Путин не обсуждал возможный визит в Вашингтон на встрече с Трампом — Песков

Москва, 3 декабря. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом не обсуждал вопрос своего визита в Вашингтон. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нет, (данная возможность — Прим. ФАН) не обсуждалась», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе. Свое решение американский президент объяснил обострением ситуации в Керченском проливе. Однако позже стало известно, что встреча все-таки состоялась, однако она была непродолжительной.