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Путин не обсуждал возможный визит в Вашингтон на встрече с Трампом — Песков

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Путин не обсуждал возможный визит в Вашингтон на встрече с Трампом — Песков

Москва, 3 декабря. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом не обсуждал вопрос своего визита в Вашингтон. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.  

«Нет, (данная возможность — Прим. ФАН) не обсуждалась», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе. Свое решение американский президент объяснил обострением ситуации в Керченском проливе. Однако позже стало известно, что встреча все-таки состоялась, однако она была непродолжительной.

Автор: Анастасия Стовба
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