Россия никаких коридоров не закладывает: Кремль ответил на заявление Порошенко о Мариуполе и Бердянске

Москва, 3 ноября. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы намерена расширить наземный коридор из Донбасса в Крым и захватить Мариуполь и Бердянск, абсолютно абсурдно и высказывается, скорее всего, в преддверии выборов на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это абсолютно абсурдное заявление, провокация. Скорее всего такие заявления будут по мере приближения выборов на Украине. Россия никаких коридоров не закладывает и не прокладывает», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Стоит отметить, что Порошенко, заявляя о «наземном коридоре», не привел ни одного доказательства своих слов, кроме инцидента в Керченском проливе, в котором ФСБ РФ задержала украинских моряков за нарушение границы РФ.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал украинского президента фантазером и выразил мнение, что глава украинского государства, заявляя о якобы намерении Москвы захватить два города на побережье Азова, нагнетает страсти, чтобы оправдать введенное военное положение в стране.