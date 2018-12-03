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Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Порошенко

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Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Порошенко

Москва, 3 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности разговора российского лидера Владимира Путина и главы Украины Петра Порошенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля констатировал, что между президентами России и Украины разговора не было.

«Такого разговора пока не планируется», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Порошенко

Журналисты поинтересовались у Пескова, насколько такие переговоры необходимы для нормандского формата после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, когда три корабля ВМСУ нарушили государственную границу России.

«Это [инцидент у берегов Крыма] была провокация украинской стороны, — уточнил представитель Кремля. — Вряд ли это относится к минскому вопросу».

Ранее на пресс-конференции по итогам G20 Путин подчеркнул, что не отказывается от контактов с Порошенко, однако говорить с ним сложно.

Автор: Анастасия Стовба
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