Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Порошенко

Москва, 3 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности разговора российского лидера Владимира Путина и главы Украины Петра Порошенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля констатировал, что между президентами России и Украины разговора не было.

«Такого разговора пока не планируется», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Журналисты поинтересовались у Пескова, насколько такие переговоры необходимы для нормандского формата после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, когда три корабля ВМСУ нарушили государственную границу России.

«Это [инцидент у берегов Крыма] была провокация украинской стороны, — уточнил представитель Кремля. — Вряд ли это относится к минскому вопросу».

Ранее на пресс-конференции по итогам G20 Путин подчеркнул, что не отказывается от контактов с Порошенко, однако говорить с ним сложно.