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Экономика

Курс доллара и евро снизился на открытии торгов Мосбиржи

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Курс доллара и евро снизился на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 3 декабря. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник снизился на 75 копеек по сравнению с закрытием в пятницу и составил 66,2 рубля.

В течение следующего часа американская валюта выросла и в 11.00 торговалась на уровне 66,36 рубля.

Курс евро на открытии торгов потерял 44 копейки и составил 75,29 рубля. В течение часа евро подорожал и к 11.00 составил 75,45 рубля.

Официальный курс доллара Центробанка РФ, установленный 1 декабря, составляет 66,53 рубля, евро – 75,74 рубля.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что российская экономика продолжает дедолларизироваться с беспрецедентной скоростью. При этом эксперт отметил, что рубль в этой ситуации «крепок как никогда», сообщает «Свободная пресса».

Автор: Софья Куликова
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