Публицист Шахназаров рассказал об угрозах в связи с «делом Лиоры»

Москва, 3 декабря. Публицист и писатель Михаил Шахназаров пожаловался на угрозы, которые стали поступать в его адрес в связи с расследованием так называемого «дела Лиоры».

Речь идет о сборе средств на лечение якобы больной девочки из Казахстана Лиоры Алиевой. Позже выяснилось, что никакой девочки нет, а ее история была выдумана для быстрого и незаконного обогащения.

По словам Шахназарова, с ним связался инициатор сбора денег Виталий Цехоцкий и начал его шантажировать, а после и вовсе перешел к угрозам. Позже его собеседник удалил свои аккаунты в Facebook, однако сам публицист сохранил историю переписки и записал на диктофон их телефонный разговор.