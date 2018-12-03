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Публицист Шахназаров рассказал об угрозах в связи с «делом Лиоры»

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Публицист Шахназаров рассказал об угрозах в связи с «делом Лиоры»

Москва, 3 декабря. Публицист и писатель Михаил Шахназаров пожаловался на угрозы, которые стали поступать в его адрес в связи с расследованием так называемого «дела Лиоры».

Речь идет о сборе средств на лечение якобы больной девочки из Казахстана Лиоры Алиевой. Позже выяснилось, что никакой девочки нет, а ее история была выдумана для быстрого и незаконного обогащения.

По словам Шахназарова, с ним связался инициатор сбора денег Виталий Цехоцкий и начал его шантажировать, а после и вовсе перешел к угрозам. Позже его собеседник удалил свои аккаунты в Facebook, однако сам публицист сохранил историю переписки и записал на диктофон их телефонный разговор.

«Он явно испугался. Ведь угрозы были и в сети. У меня есть скрины его угроз в том числе в личных сообщениях», — цитирует Шахназарова издание «Царьград».

Автор: Антон Соколов
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