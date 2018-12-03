Путин проведет встречу с главой Минсельхоза

Москва, 3 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет в понедельник встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя российского лидера, президент в понедельник работает в Москве, у него запланирован ряд внутренних встреч и совещаний. Во время одного из них Путин обсудит с главой Минсельхоза вопросы селян.

Песков отметил, что президент будет работать в российской столице до половины текущей недели, а также затронул в разговоре с журналистами тему прошедшего в Аргентине саммита «Большой двадцатки».

«Было много сделано пояснений по поводу встречи на полях (саммита G20 в Буэнос-Айресе. — Прим. ФАН). Отдельно не буду пояснять, но если есть вопросы, спрашивайте», — сказал Песков.

Напомним, саммит G20 проходил с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча лидеров стран «Большой двадцатки» в аргентинской столице состоялась на фоне ряда противоречивых факторов, однако саммит в целом прошел в рабочей атмосфере.