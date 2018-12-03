Песков ответил на просьбу украинского омбудсмена отпустить моряков ВМСУ

Москва, 3 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой отпустить моряков ВМСУ, задержанных в Керченском проливе при попытке нарушить госграницу РФ.

«Конечно, это возможно вследствие обращения, но такого не было обращения», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Денисова подтвердила, что получила информацию об условиях содержания задержанных моряков ВМСУ. Она обсудит с российской коллегой Татьяной Москальковой возможность посетить арестованных.

Напомним, три корабли ВМСУ нарушили госграницу РФ в Керченском проливе. Моряки проигнорировали требования ФСБ РФ об остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой заставить экипажи остановиться.

В ходе операции были задержаны 24 военнослужащих Украины, из них двое – сотрудники СБУ. Суд арестовал моряков на 60 дней.