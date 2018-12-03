Песков прокомментировал встречу Путина и саудовского принца на G20

Москва, 3 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дружеское приветствие российского лидера и саудовского принца Мохаммеда бен Сальмана Аль Сауда на полях G20, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Россия заинтересована в развитии отношений с Саудовской Аравией, а также отмечает готовность Эр-Рияда принимать участие в расследование журналиста Хашокджи. На полях саммита G20 была продуктивная беседа, обсуждалась тема ОПЕК+», — рассказал он в ответ на вопрос о том, почему Путин тепло приветствовал принца, хотя многие мировые лидеры подозревают саудовские власти в организации убийства журналиста.

При этом на уточняющий вопрос, общался ли Путин с кем-то другим из глав стран-участниц G20 столь же тепло, ответил положительно, но не стал уточнять, с кем именно.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, при встрече с принцем Путин поздоровался с ним в дружеской манере, дав пять.