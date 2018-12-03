Мать и двое детей погибли при пожаре в бане в Брянской области

Брянск, 3 декабря. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двух ее детей при пожаре в бане в Брянской области. Об этом говорится на сайте СК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла в понедельник утром. В деревне Бохоричи Почепского района загорелся жилой дом. При пожаре погибли женщина 21 года и двое ее детей дошкольного возраста.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти двух и более лиц по неосторожности)», — говорится на сайте ведомства.

На место происшествия прибыли следователи, им предстоит провести необходимые экспертизы для установления причин пожара и гибели местных жителей. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления.

В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух ее малолетних детей в результате в... https://t.co/44QlQsl1st — Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 декабря 2018 г.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили о том, что специалисты ликвидируют пожар на производственном цехе в Армавире, где возникло возгорание на общей площади 650 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы сотрудники газодымозащитной службы, а также сформирован штаб службы пожаротушения.