Не ради Украины же: эксперт объяснил, почему Германия не откажется от «Северного потока — 2»

Генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и ее возможный преемник на посту канцлера Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложения об отказе от строительства «Северного потока — 2» являются чрезмерно жесткими. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По мнению Крамп-Карренбауэр, отказ от политической поддержки проекта будет «слишком радикальным» шагом, однако Германия может рассмотреть вопрос о снижении объемов газа, который будет проходить по трубопроводу. Она напомнила, что Россия продолжала поставлять газ ФРГ даже во времена холодной войны.

Ранее политик в связи с инцидентом в Керченском проливе предложила запретить российским судам, которые следуют из Азовского моря, заходить в порты стран Запада.

«Реальная жизнь с конкретными заботами»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал заявление Крамп-Карренбауэр.

«Интересно в высказывании возможного преемника Меркель то, что даже в годы холодной войны Советский Союз поставлял газ в ФРГ. Этим она будто говорит, что есть политика со всеми своими лозунгами, а есть реальная жизнь с конкретными заботами. Кстати, в советское время СССР действительно активно торговал с Западом, хотя те санкции были не чета нынешним, и специалисты с Запада помогали нам даже строить современные заводы, начиная от промышленных гигантов времен индустриализации и продолжая возведением ВАЗа по производству советской версии «Фиата», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, сейчас Европе нужен российский газ, и она будет его покупать. С какой стати надо отказываться от того, что нужно и выгодно?

«Не ради Украины же отказываться? Страны, которая имеет весь потенциал для развития, но остается беднейшей страной Европы, где политики откровенно не знают, чего хотят, а государственную систему насквозь проела коррупция? Неужели кто-то всерьез полагал, что Германия забудет про свои интересы ради возможности нынешней власти в Киеве дальше шантажировать Европу угрозой зимой всех заморозить? Тем более не стоит забывать, что «Северный поток — 2» строится во многом на российские деньги, так что предложение Москвы становится особо выгодным», — добавил Андрей Иванов.

Ведь, задается вопросом эксперт, как могла поступить РФ? Она могла сказать: вам нужен газ — вы и стройте газопровод.