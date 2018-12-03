Не ради Украины же: эксперт объяснил, почему Германия не откажется от «Северного потока — 2»
Генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и ее возможный преемник на посту канцлера Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложения об отказе от строительства «Северного потока — 2» являются чрезмерно жесткими. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
По мнению Крамп-Карренбауэр, отказ от политической поддержки проекта будет «слишком радикальным» шагом, однако Германия может рассмотреть вопрос о снижении объемов газа, который будет проходить по трубопроводу. Она напомнила, что Россия продолжала поставлять газ ФРГ даже во времена холодной войны.
Ранее политик в связи с инцидентом в Керченском проливе предложила запретить российским судам, которые следуют из Азовского моря, заходить в порты стран Запада.
«Реальная жизнь с конкретными заботами»
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал заявление Крамп-Карренбауэр.
«Интересно в высказывании возможного преемника Меркель то, что даже в годы холодной войны Советский Союз поставлял газ в ФРГ. Этим она будто говорит, что есть политика со всеми своими лозунгами, а есть реальная жизнь с конкретными заботами.
Кстати, в советское время СССР действительно активно торговал с Западом, хотя те санкции были не чета нынешним, и специалисты с Запада помогали нам даже строить современные заводы, начиная от промышленных гигантов времен индустриализации и продолжая возведением ВАЗа по производству советской версии «Фиата», — пояснил Андрей Иванов.
По словам эксперта, сейчас Европе нужен российский газ, и она будет его покупать. С какой стати надо отказываться от того, что нужно и выгодно?
«Не ради Украины же отказываться? Страны, которая имеет весь потенциал для развития, но остается беднейшей страной Европы, где политики откровенно не знают, чего хотят, а государственную систему насквозь проела коррупция?
Неужели кто-то всерьез полагал, что Германия забудет про свои интересы ради возможности нынешней власти в Киеве дальше шантажировать Европу угрозой зимой всех заморозить? Тем более не стоит забывать, что «Северный поток — 2» строится во многом на российские деньги, так что предложение Москвы становится особо выгодным», — добавил Андрей Иванов.
Ведь, задается вопросом эксперт, как могла поступить РФ? Она могла сказать: вам нужен газ — вы и стройте газопровод.
«Например, если бы европейцы захотели покупать СПГ из США, то на свои средства им пришлось бы сооружать специальные терминалы. Так что Москва предлагает очень выгодные условия, которые одновременно показывают настроенность российской стороны на сотрудничество и долгое взаимодействие. А Украина как капризная девица: сегодня одно настроение, завтра — другое. Серьезные люди на таких не обращают внимания и делают свое дело», — резюмировал Андрей Иванов.