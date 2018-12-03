Рахманов: ОСК может взяться за музеефикацию подлодки «Ленинский комсомол»

Объединенная судостроительная корпорация готова превратить первую отечественную атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол» в музей. Об этом 29 ноября на встрече с представителями прессы заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

«Если государство найдет на это деньги, то мы, конечно, будем этим заниматься. Заниматься музеефикацией лодки за свой счет для нас будет слишком дорого», — пояснил глава ОСК.

При этом Алексей Рахманов подчеркнул, что для ОСК сохранение АПЛ К-3 — «интересная и благодарная тема».

«Лодка находится на нашем предприятии «Нерпа» в Мурманской области, ОСК предлагает музеефицировать ее», — сообщал ранее глава ОСК.

Напомним, атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» проекта 627 была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске. Первый пуск реакторов подлодки состоялся в сентябре 1957 года. 9 августа 1957 года К-3 была спущена на воду, 4 июля 1958 года впервые в СССР дала ход с использованием атомной силовой установки и 17 декабря 1958 года была принята у промышленности СССР.

В декабре 2018 года К-3 исполняется 60 лет. После вывода подлодки из состава ВМФ в 1991 году озвучивались планы по ее утилизации или музеефикации; до сего момента дальнейшая судьба уникального корабля не определена.

Ранее стало известно, что ОСК может взяться за докование научно-исследовательского судна «Витязь», которое является главным экспонатом Музея Мирового океана в Калининграде.