Глава ОСК: Повреждения «Адмирала Кузнецова» не критичны

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов уточнил размеры ущерба, который получил тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» во время аварии плавучего дока ПД-50.

«Мы уже сообщали, что зафиксированы 52 повреждения на палубе и корпусе корабля. Общая стоимость ущерба оценивается в 70 млн рублей», — заявил глава ОСК 29 ноября во время встречи с представителями российских СМИ.

По словам Рахманова, в сравнении с общей стоимостью ремонтных работ на тяжелом авианесущем крейсере «эта сумма может считаться крайне незначительной».

Напомним, в ночь на 30 октября в Мурманске произошла авария на плавучем доке ПД-50. В результате аварии ПД-50 затонул, а один из кранов рухнул на палубу находившегося в доке «Адмирала Кузнецова». При падении кран оставил в палубе корабля пробоину размером 4 на 5 метров. После аварии дока тяжелый авианесущий крейсер встал на воду и был отбуксирован на 35-й судоремонтный завод, где работы по ремонту и модернизации корабля были продолжены.

Алексей Рахманов подчеркнул, что полученные крейсером повреждения «не критичны».

«Мы так или иначе все равно собирались проводить работы с верхней палубой и частью корпуса корабля. Поэтому я не исключаю, что часть этих работ (по устранению последствий падения крана. — Прим. ФАН) будет делаться без ущерба для основного процесса ремонта. Все остальное либо ремонтируется, либо подлежит восстановлению без существенных затрат», — сообщил глава ОСК.

Напомним, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» проекта 1143.5 был под названием «Леонид Брежнев» спущен на воду 4 декабря 1985 года. На данный момент «Адмирал Кузнецов» остается крупнейшим кораблем и единственным авианосцем Военно-морского флота России.

В ноябре 2016 года — январе 2017 года «Адмирал Кузнецов» впервые принял участие в боевых действиях: палубные истребители наносили удары по инфраструктуре террористов на территории Сирии. Всего за указанный период летчиками палубной авиации было выполнено 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночных, и поражены 1252 объекта террористов.