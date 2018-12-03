Глава ОСК рассказал о разработке новейшей энергетической установки

В ближайшее время российские специалисты создадут морской прототип воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установки (ВНЭУ). Об этом заявил президент ОСК Алексей Рахманов на встрече с представителями российских СМИ 29 ноября. Работы в этом направлении продолжаются, подтвердил он.

«У нас развернута работа в двух КБ — «Малахит» и «Рубин». Две разные концепции разработаны и построены в виде лабораторной модели. Наша задача на сегодняшний день — эту лабораторную модель поместить в прототип корпуса лодки и начать испытания уже в реальной среде», — объяснил Рахманов.

Результаты испытаний, которые на данный момент проводятся в рамках создания морского прототипа ВНЭУ, можно оценивать как положительные, отметил Рахманов.

«В итоге имеем весьма понятную концепцию, которую надо испытать на реальном прототипе отсека», — пояснил глава ОСК.

После этого можно будет уже переходить к этапу испытаний прототипа ВНЭУ на действующей подводной лодке, добавил он.

Отвечая на вопрос о том, заинтересован ли отечественный военный флот в использовании на подводных лодках литий-ионных аккумуляторных батарей, Алексей Рахманов сообщил, что этот вопрос «нуждается в серьезной проработке»: с одной стороны, у России имеются компетенции для создания литий-ионных АКБ, а с другой — литий взрывается ничуть не хуже, чем водород, что подразумевает очень жесткие требования к температурному режиму при использовании литий-ионных аккумуляторов.

Глава ОСК сообщил, что корпорация может заняться темой литий-ионных батарей для российских подлодок после завершения испытаний морского прототипа ВНЭУ. При этом президент Объединенной судостроительной корпорации подчеркнул, что тематика литий-ионных АКБ интересна ОСК прежде всего с точки зрения оснащения подобными АКБ гражданских судов.

Напомним, 4 октября в Японии была спущена на воду первая в мире подводная лодка, оснащенная литий-ионными аккумуляторными АКБ. По мнению разработчиков японской подлодки, такое конструкторское решение позволит отказаться от применения на дизель-электрических подводных лодках традиционных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей — последние дешевле литий-ионных АКБ, но не могут обеспечить субмарине продолжительность подводного хода, сопоставимую с ресурсом оснащенной ВНЭУ подлодки.