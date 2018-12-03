Глава ОСК рассказал о строительстве больших десантных кораблей для ВМФ России

В ходе встречи с представителями российских СМИ 29 ноября президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов озвучил планы по пополнению отечественного ВМФ новыми большими десантными кораблями.

«Было принято решение дорабатывать проект «Ивана Грена». Будет ряд изменений по корпусу», — сообщил Рахманов.

По словам главы ОСК, на новых БДК будет улучшена обитаемость. Всего на данный момент по обновленному проекту «Ивана Грена» предполагается построить два-три новых БДК. При этом второй БДК проекта 11711 «Петр Моргунов» будет достроен в виде, практически идентичном головному кораблю серии, — БДК «Иван Грен».

Напомним, задача пополнения группировки БДК ВМФ России новыми кораблями приобрела особую актуальность в 2015 году.

Вызвано это было как минимум тремя факторами: во-первых, сохранившиеся в составе флота с советских времен БДК проектов 1171 и 775 в значительной степени уже исчерпали свой ресурс и перестали соответствовать современным требованиям к кораблям подобного класса. Во-вторых, ВМФ так и не получил заказанные во Франции два универсальных десантных корабля-вертолетоносца типа «Мистраль». В-третьих, востребованность больших десантных кораблей резко выросла в связи с тем, что корабли этого класса были задействованы на линии так называемого сирийского экспресса.

Единственным БДК, который вошел в состав отечественного ВМФ после распада СССР, стал БДК проекта 11711 «Иван Грен», заложенный в 2004 году и летом 2018 года успешно прошедший государственные испытания. В данный момент на ПСЗ «Янтарь» достраивается второй корабль проекта 11711 «Петр Моргунов». По согласованному с Минобороны РФ графику сдача «Петра Моргунова» запланирована на 2019 год.