Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«У меня своя точка зрения»: Пригожин повторно обозвал фанатов Шнурова, оскорбивших Валерию

80
0 Оставить комментарий

«У меня своя точка зрения»: Пригожин повторно обозвал фанатов Шнурова, оскорбивших Валерию

Москва, 3 декабря. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин повторно обозвал фанатов лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, которые незаслуженно втянули в конфликт певицу Валерию.

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым продолжается. Обозвавший фанатов группировки «Ленинград» «лохами» за повторение матов на концерте продюсер возмущен тем, что в этих разборках оказалась замешана Валерия, которая ни слова не сказала об этой ситуации.

«Сразу упомянули Валерию, которая даже слова ни сказала. Почему меня смешивают с Валерией? У меня своя точка зрения, — прокомментировал он в беседе с «Инфореактором». — Такое чувство, что я брат-близнец у Валерии. Я только лишь муж!  Она не давала никаких комментариев, почему сразу нужно оскорблять человека? Кто они, если не лохи?»

«У меня своя точка зрения»: Пригожин повторно обозвал фанатов Шнурова, оскорбивших Валерию

Таким образом, защищая супругу, продюсер повторно обозвал фанатов Шнурова. При этом он допустил, что общественность, вероятно, заинтересована в усилении этого конфликта.

«Людям главное не радость, а конфликт, — убежден он. — Лишь бы за что зацепиться, сейчас будут стравливать».

Ранее Шнуров ответил на нападки Пригожина на его фанатов, опубликовав на своей странице в Instagram стихотворение, в котором иронично «извинился» за свои песни.

«Раз на русском языке петь плохо, буду слушать я теперь Валерию», — приводит строчку из его поста «Аргументы и факты».

Ответ Пригожина был размещен в этой же социальной сети. Продюсер отметил, что не умеет писать стихи, хотя на самом деле пост был зарифмован, пишет «Ридус».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.