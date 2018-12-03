«У меня своя точка зрения»: Пригожин повторно обозвал фанатов Шнурова, оскорбивших Валерию

Москва, 3 декабря. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин повторно обозвал фанатов лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, которые незаслуженно втянули в конфликт певицу Валерию.

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым продолжается. Обозвавший фанатов группировки «Ленинград» «лохами» за повторение матов на концерте продюсер возмущен тем, что в этих разборках оказалась замешана Валерия, которая ни слова не сказала об этой ситуации.

«Сразу упомянули Валерию, которая даже слова ни сказала. Почему меня смешивают с Валерией? У меня своя точка зрения, — прокомментировал он в беседе с «Инфореактором». — Такое чувство, что я брат-близнец у Валерии. Я только лишь муж! Она не давала никаких комментариев, почему сразу нужно оскорблять человека? Кто они, если не лохи?»

Таким образом, защищая супругу, продюсер повторно обозвал фанатов Шнурова. При этом он допустил, что общественность, вероятно, заинтересована в усилении этого конфликта.

«Людям главное не радость, а конфликт, — убежден он. — Лишь бы за что зацепиться, сейчас будут стравливать».

Ранее Шнуров ответил на нападки Пригожина на его фанатов, опубликовав на своей странице в Instagram стихотворение, в котором иронично «извинился» за свои песни.

«Раз на русском языке петь плохо, буду слушать я теперь Валерию», — приводит строчку из его поста «Аргументы и факты».

Ответ Пригожина был размещен в этой же социальной сети. Продюсер отметил, что не умеет писать стихи, хотя на самом деле пост был зарифмован, пишет «Ридус».