«Ох, стыдоба»: россияне высмеяли «удерживающий Москву» картонный крейсер Украины

Киев, 3 декабря. «Маленький и гордый» картонный крейсер «Слава Украине» запустили в пруду перед посольством РФ в Литве. Странную акцию провели в Вилюнюсе. Создатели «гордого» картонного корабля утверждают, что он «удерживал Москву». Россияне в ответ признались, что чуть не умерли, но не от страха, а от смеха.

Сообщение о запуске «крейсера» распространил в своем Facebook литовский журналист Андрюс Тапинас. 29 ноября он сообщил, что «гордый корабль» пережил ночь в пруду и продолжает «сдерживать русских».

Фотографии желто-синей конструкции разлетелись по Сети. При этом, как отмечает «Царьград», в Рунете стоял просто гомерический хохот.

«День должен начинаться с позитива! Спасибо литовским друзьям Украины за подаренные мне пять минут здорового смеха!» — поблагодарила Юлия Витязева.

«Они даже не взяли в кавычки «патрулировал и удерживал русских». Ох, стыдоба!», «Даже тут украинцы повесили придуманные себе задачи на граждан чужой страны — мол, смотрите, литовцы, за нашим «гордым крейсером», «Дети», «Ни дня без перемоги» — смеются в Twitter.

Один из пользователей поразился, что «это не шутка».

«Даже жалко как-то их», — признался Михаил.

«Щенювмэрлю» спивал? Скакал? «Москаляку на гиляку» орал? Если нет, то не засчитывается», — с иронией заявил Utochkin Sergey.

Нашлись и те, кто представил свое видение «гордого крейсера», изобразив его в виде плота, на котором под флагом Украины плывет свинья.