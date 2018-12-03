Токио оценил новый механизм решения проблемы мирного договора по Курилам

Токио, 3 декабря. Японские власти высоко оценили новый механизм решения проблемы мирного соглашения между Токио и Москвой, в рамках которого были назначены специальные представители — заместители глав дипломатических ведомства двух стран Игорь Моргулов и Такэо Мори. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

«Это значимое и важное событие, направленное на ускорение переговорного процесса», — подчеркнул он.

Напомним, в сентябре текущего года во время встречи во Владивостоке российский лидер Владимир Путин и глава кабмина Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос о мирном соглашении и совместной деятельности на Южных Курилах.

В середине ноября Путин и Абэ договорились об активизации двусторонних переговоров о заключении мирного договора, беря за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года.

Как сообщал Infox.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не ведет никакого торга при обсуждении проблемы Курил. Российский лидер подчеркивал, что Москва не собирается «продавать острова Японии».