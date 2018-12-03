Сирия под огнем оккупантов: коалиция США выпустила ракеты по позициям сирийской армии на юге Хомса

Источники в соцсетях поздним вечером накануне сообщили о том, что войска международной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесли несколько ракетных ударов по позициям Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке провинции Хомс. Позже эти сведения подтвердили государственные СМИ САР, в частности — агентство SANA. Подробнее о случившемся читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Под обстрелом оказались объекты правительственных сил в районе горного хребта Аль-Граб к югу от города Эс-Сухне. Как передал в комментарии для SANA военный источник, никто из сирийских военнослужащих не пострадал, а ущерб, причиненный войскам САР, был ограничен только материальными потерями.

С чем же связана очередная агрессия со стороны США в отношении сирийской армии? Необходимо подчеркнуть, что американцы дислоцируются на юге Хомса в 55-километровой зоне, сформированной вокруг населенного пункта Ат-Танф, не имея на то никаких законных оснований. Более того, как сообщали ранее в Минобороны РФ, в этом оккупированном районе под крылом Пентагона наряду с другими боевиками-исламистами находятся также бывшие члены «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Данное положение дел, однако, не смущает Вашингтон, и он в координации с подконтрольными радикалами или силами авиации уже не раз наносил удары по правительственным силам или их союзникам на этом направлении.

Однако если раньше Соединенные Штаты прикрывались необходимостью оборонять захваченные ими территории и открывали огонь при опасном, как они утверждали, приближении войск САР к границам 55-километровой зоны, то на этот раз обстрел объектов САА велся на достаточном удалении от линии фронта, отметил в интервью ФАН главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Ранее удары, как правило, наносились при продвижении сирийских военных к этому району вокруг Ат-Танфа и лагеря Ар-Рукбан. Тем самым они давали понять, что зона находится под их контролем. При этом за обстрелами нередко следовали попытки атак проамериканских боевиков в направлении Эль-Карьятейна и Эс-Сухне. Но сейчас, судя по публикуемым многими источниками картам, огонь велся за пределами 55-километровой зоны, и потому он, скорее всего, был вызван не активностью подразделений САА или союзных иранских отрядов, а какими-то спецоперациями, которые США проводят в юго-восточной Сирии», — считает эксперт.

Можно предположить, что удары преследовали целью отвлечь армию САР от возможного продвижения подконтрольных Пентагону бандформирований боевиков из Ат-Танфа вглубь Сирии, также добавил собеседник ФАН.

«Данные обстрелы Соединенных Штатов имеют смысл, только если они осуществлялись в увязке с координированными действиями бандгрупп, которые выходят в центральные и восточные районы САР. Тем не менее полной ясности относительно того, что именно произошло, пока нет. Возможно, например, что огонь велся преимущественно по проиранским подразделениям. И в таком случае операция могла вестись по доверенности Израиля, который теперь ограничен в своих действиях в Сирии», — добавил Борис Рожин.

Так или иначе, не только сами удары, но даже одно только присутствие американских войск на сирийской территории уже является жестким нарушением международного права. В отличие от того же Ирана или России, Вашингтон развернул свои вооруженные силы в арабской республике без санкции ООН и без приглашения официального Дамаска.

«У американцев сейчас очень сложно с законным обоснованием своих действий в Сирии, тем более в районе Ат-Танфа, где террористы ИГИЛ1 уже давно не ведут свои наступления. Несомненно, юридически это оккупация части суверенного государства силами США, это оккупационные войска, которые неправомерно занимают территории другой независимой страны. То есть Вашингтон фактически попросту игнорирует международное право», — подытожил наш собеседник.

1 Организация запрещена на территории РФ.