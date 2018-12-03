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Маршрутка неожиданно вспыхнула на остановке в Омске — видео ФАН

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Маршрутка неожиданно вспыхнула на остановке в Омске — видео ФАН

Омск, 3 декабря. Маршрутный автобус ПАЗ неожиданно загорелся на остановке в Омске. В момент возгорания люди успели выйти из транспорта, поэтому инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Как рассказал источник Федерального агентства новостей, автобус выгорел полностью. Что стало причиной пожара — пока неизвестно. ФАН публикует видео происшествия.

Напомним, что аналогичное ЧП произошло в середине октября в Ленинградской области. Микроавтобус загорелся на Киевском шоссе возле деревни Дони. Об этом сообщили пользователи социальный сетей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Подробности происшествия они уточнять не стали.

 

Автор: Антон Соколов
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