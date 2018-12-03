Смоленский губернатор потребовал отстранить от должности мэра Соваренко

Смоленск, 3 декабря. Губернатор Смоленской области Алексей Островский потребовал отстранить от должности мэра Смоленска Владимира Соваренко «за плохую работу», соответствующую инициативу он внес в городской совет.

О своем требовании Островский рассказал в сообщении, опубликованном в микроблоге Twitter.

​«В связи с плохой работой главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внес в Смоленский городской совет инициативу об отстранении главы города от занимаемой должности», — написал Островский.

Доброе утро! В связи с плохой работой Главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внёс в Смоленский городской совет инициативу об отстранении Главы города от занимаемой должности. — Алексей Островский (@a_ostrovskiy) 3 декабря 2018 г.

Напомним, на прошлой неделе Островский признал отвратительной работу мэра столицы региона. Глава Смоленской области назвал безобразием то, что Соваренко не выполняет свои обязанности, перекладывая работу на других. Кроме того, как рассказали пришедшие на личный прием к Островскому жители Смоленска, у Соваренко нет ни времени, ни желания решать проблемы горожан.

Стоит отметить, что смоленского градоначальника Островский критикует далеко не впервые, на этот раз, однако, терпение главы региона достигло предела — он призвал Соваренко подать в отставку.