Сирия, 3 декабря. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** сорвали попытку атаки курдов в кантоне Африн на северо-западе Алеппо. «Ан-Нусра»*** стягивает силы на север Латакии. Новый взрыв прогремел в городе Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Ракка.

«Тахрир Аш-Шам»: перебросила подкрепление в северные районы Латакии; взорвала мост между населенными пунктами Аль-Эйс и Аль-Хадер в Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»: отразила попытку нападения курдских радикалов в кантоне Африн в провинции Алеппо.

Курды: организовали взрыв в городе Джандарис на западе провинции Алеппо; противостоят ИГ1 в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: заявила об убийстве одного из высокопоставленных террористов ИГ на юго-востоке САР.

ВС Турции: перебросили дополнительные силы в провинцию Идлиб.

Провинция Латакия

Военный источник в социальной сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что террористическая коалиция «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемая «Джебхат Ан-Нусрой»1, перебросила подкрепление на север провинции Латакия. Напомним, данные территории входят в демилитаризованную зону, границы которой были определены Меморандумом, подписанным представителями России и Турции 17 сентября. Несмотря на это, радикальные группировки вооруженной оппозиции отвергли предложенные им меры по стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, продолжив провоцировать столкновения с правительственными войсками.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о новой атаке Отрядов народной самообороны (YPG) в кантоне Африн на северо-западе региона. Со ссылкой на медиапортал, подконтрольный формированию «Джейш Аль-Ислам», источники AMN передают, что попытка нападения курдских радикалов была сорвана. Отмечается, что вылазка так называемых спящих ячеек YPG произошла недалеко от населенного пункта Дейр Мушмуш. Подробности произошедшего пока уточняются. Между тем прогремел взрыв в городе Джандарис на юго-западе Африна. По данным Twitter-канала (HosengHesen), СВУ было заложено под автомобилем. Никакой информации о потерях со стороны протурецких сил и возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало. Предполагаемыми организаторами взрыва также являются члены подпольных групп YPG. Напомним, в течение последних десяти дней радикалами YPG были убиты по меньшей мере 15 исламистов поддерживаемых Турцией группировок.

Стало известно о том, что боевики объединения «Тахрир Аш-Шам» взорвали мост через реку, расположенный на пути между населенными пунктами Аль-Эйс и Аль-Хадер южнее административного центра региона. Об этом сообщает на своей странице в Twitter военный источник (VivaRevolt).

Провинция Дейр-эз-Зор

Продолжаются вооруженные столкновения между боевиками «Исламского государства» и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) в районе города Хаджин на юго-востоке региона. Как передает Twitter-канал (VivaRevolt), курдские отряды противостоят террористам в пригороде Аль-Хавама. ВВС западной коалиции во главе с США также не прекращают осуществлять авианалеты в данном районе. В свою очередь джихадисты ИГ сообщили о проведении минометного обстрела вблизи населенного пункта Хашима. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тем временем американский военный источник в Twitter (lucasfoxnews) заявляет о том, что в результате удара дрона коалиции США был уничтожен один из лидеров террористической группировки Абу Аль-Умарайн. Известно, что боевик был замешан в убийстве одного из военнослужащих вооруженных сил США Питера Кассига. Кроме того, курдские источники опубликовали видеозапись допроса одного из захваченных в плен джихадистов. Личность задержанного пока не была установлена, однако, предполагается, что он относится к числу высокопоставленных членов формирования.

Провинция Идлиб

Анкара продолжает стягивать дополнительные подразделения в зону «Большого Идлиба». Как передает на своей странице в Twitter военный источник (VivaRevolt), очередная партия военнослужащих вооруженных сил Турции пересекла границу на западе региона. Напомним, турецкая сторона обязалась способствовать выводу отрядов вооруженной оппозиции из демилитаризованной зоны, сформированной на линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА), однако ряд незаконных бандформирований отказались эвакуироваться, при этом продолжив обстреливать позиции правительственных сил.

Провинция Ракка

Вновь произошел взрыв в административном центре провинции. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), взрывное устройство детонировало в одном из жилых кварталов города. В установке бомбы подозреваются боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность на занимаемой «Демократическими силами Сирии» (SDF) территории. Напомним, несмотря на то, что населенный пункт перешел под контроль курдских отрядов еще в октябре прошлого года, ситуация с безопасностью продолжает ухудшаться. Нередко жертвами вылазок террористов становятся мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)