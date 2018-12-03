Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко рассказал о своих планах по военному положению на Украине

33
0 Оставить комментарий

Порошенко рассказал о своих планах по военному положению на Украине

Москва, 3 декабря. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что военное положение в стране не продлится дольше 30 дней.

На своей странице в Twitter президент Украины констатировал, что введенное в стране военное положение является превентивной мерой. Он отметил, что она была введена на срок в 30 дней.

«Это время будет использовано, чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага, — заявил Порошенко в социальной сети. — Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется».

Порошенко рассказал о своих планах по военному положению на Украине

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив российскую государственную границу. Украинские суда проигнорировали все предупреждения российской стороны, а также требования остановиться. В результате корабли ВМСУ были задержаны, против их экипажей возбуждены уголовные дела.

Порошенко расценил это как так называемую агрессию со стороны России и ввел в стране военное положение.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.