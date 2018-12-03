Порошенко рассказал о своих планах по военному положению на Украине

Москва, 3 декабря. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что военное положение в стране не продлится дольше 30 дней.

На своей странице в Twitter президент Украины констатировал, что введенное в стране военное положение является превентивной мерой. Он отметил, что она была введена на срок в 30 дней.

«Это время будет использовано, чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага, — заявил Порошенко в социальной сети. — Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется».

Наголошую: воєнний стан – це превентивний захід на строк у 30 днів. Цей час буде використаний аби зміцнити нашу оборону і нашу здатність захистити громадян від удару ворога. Сподіваюся, що ми зможемо обмежитися переліченими заходами і його продовження не буде потрібне. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 3, 2018

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив российскую государственную границу. Украинские суда проигнорировали все предупреждения российской стороны, а также требования остановиться. В результате корабли ВМСУ были задержаны, против их экипажей возбуждены уголовные дела.

Порошенко расценил это как так называемую агрессию со стороны России и ввел в стране военное положение.