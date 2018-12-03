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Разведка Украины признала мощь российских войск в Крыму

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Разведка Украины признала мощь российских войск в Крыму

Киев, 3 декабря. Российская Федерация полностью обеспечила в Крыму единую эшелонированную систему противовоздушной обороны и контролирует Черное и Азовское моря. Об этом в прямом эфире канала UATV заявил представитель главного управления разведки оборонного ведомства Украины Вадим Скибицкий.

Он решительно подчеркнул, что на российском полуострове имеются все силы и средства для того, чтобы контролировать воздушное пространство над Крымом.

По словам Скибицкого, в Крым были дополнительно переброшены противокорабельные ракетные комплексы, а также средства ПВО. Украинский разведчик признал, что сегодня «группировка российских войск очень мощная», поскольку также появились новые вооружения.

«Это существенная группировка, которая позволяет контролировать не только полуостров, северную, западную и восточную часть Черного моря, а позволяет полностью осуществлять контроль Азовского моря», — считает эксперт.

Разведка Украины признала мощь российских войск в Крыму

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ незаконно пересекли российскую границу и вторглись в территориальные воды РФ. Экипажи кораблей не реагировали на требования российских пограничников остановиться. В результате корабли и их экипажи были задержаны в Керченском проливе. Москва назвала инцидент в Азове «однозначной провокацией».

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что тема Крыма «закрыта окончательно».

Автор: Андрей Крылов
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