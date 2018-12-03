Безграмотную чиновницу из Башкирии назначат на должность ректора

Уфа, 3 декабря. Сотрудники института образования Башкирии выступили с резкой критикой назначения на должность ректора бывшего министра образования республики Гульназ Шафиковой. На заседании сотрудников института была подписана резолюция на имя врио главы Башкирии.

Шафикова получила скандальную славу после того, как, будучи министром образования Башкирии, опубликовала в Instagram пост с грамматическими ошибками. После обрушившейся критики Шафикова поправила ошибки, а затем и вовсе удалила запись.

Исполняющий обязанность главы Башкирии Радий Хабиров назначил на должность министра образования республики Айбулата Хажина. Однако об отставке Шафиковой не сообщалось.

«Подписали резолюцию и отправили письмо Хабирову, министерству образования и правительству с предложением отозвать это кадровое решение», — рассказал сотрудник института в комментарии РИА Новости.

В институте считают, что Шафикова абсолютно не компетентна в вопросах администрирования и коммуникативной культуры – она общается с сотрудниками в деспотичном тоне. Более того, отметили в учреждении, из-за «оптимизации», которую проводила Шафикова, нагрузка на преподавателей выросла на 250 часов в год при прежней зарплате.