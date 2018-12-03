Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Прокуратура проверяет информацию о «самом ужасном самолете» после скандала Шахрина

109
0 Оставить комментарий

Прокуратура проверяет информацию о «самом ужасном самолете» после скандала Шахрина

Новосибирск, 3 декабря. Транспортная прокуратура Новосибирской области начала проверку после того, как лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин устроил скандал на борту самолета Новосибирск — Екатеринбург из-за слишком высокой температуры в салоне.

Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, прокуроры намерены проверить соблюдение законодательства о защите прав потребителей.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что Шахрин устроил перепалку с бортпроводниками из-за слишком высокой температуры на борту самолета, который вылетал из Новосибирска.

По словам музыканта, сначала пассажиров долгое время держали в автобусе, который стоял на аэродроме с открытыми дверями, а потом поместили в самолет, где из воздуховода шел горячий воздух температурой 45-50 градусов. Шахрин добавил, что в какой-то момент двум женщинам стало плохо, и им потребовался нашатырь. Певец признался, что это был «самый ужасный» самолет, которым он когда-либо летал.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.