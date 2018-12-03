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Лайнер FlyDubai попытался без разрешения покинуть «Шереметьево»

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Лайнер FlyDubai попытался без разрешения покинуть «Шереметьево»

Москва, 3 декабря. Пилот пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании FlyDubai, попытался без разрешения взлететь в московском аэропорту «Шереметьево».

Инцидент произошел в московской воздушной гавани накануне.

«Командир самолета Boeing-737 авиакомпании FlyDubai несанкционированно, без разрешения диспетчеров начал разгон по взлетной полосе «Шереметьево», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Отмечается, что диспетчеры были вынуждены экстренно прервать взлет пассажирского самолета, который впоследствии вернулся на стоянку. Из-за действий пилота пассажирам пришлось ожидать отправки рейса в течение трех часов, пока с экипажем проводилось разбирательство. После лайнер все-таки направился в Дубай.

Лайнер FlyDubai попытался без разрешения покинуть «Шереметьево»

Ранее сообщалось о другом инциденте в московском «Шереметьево». Рабочий дорожно-строительной компании оказался на взлетно-посадочной полосе в тот момент, когда пассажирский Boeing готовился вылететь в Сочи. Экипажу незамедлительно дали команду прервать взлет и вернуться на стоянку.

Автор: Екатерина Кухарева
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