Крушение Британии, которое приблизил Brexit. Колонка Евгения Беня

Русская служба BBC News предала публичности информацию о секретной операции Соединенного Королевства на Украине. Вслед за этим российские дипломаты отметили усиление присутствия британцев на Украине и связали действия Лондона с приближением там выборов. Между тем весьма странно, что Лондон, на сегодняшний день запутавшийся в паутине собственных сложнейших проблем, продолжает тратить силы и средства на присутствие в его жизни отдаленных государств.

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон и верхи партии тори, в свое время инициируя референдум по Brexit, стремились, прежде всего, шантажировать руководство ЕС. Они не догадывались, с какими критичными трудностями Лондон встретится в бракоразводном процессе.

Жесткий разрыв с Евросоюзом может обернуться новым референдумом о независимости Шотландии. Компромиссный же вариант с замораживанием проблемы ирландской границы, который сейчас ждет одобрения в Палате общин Великобритании, чреват риском нарастания суверенных настроений в Северной Ирландии.

Brexit чреват убытками и для Лондона, и для Евросоюза. Например, урон, который выход из ЕС нанесет науке и образованию, не исключался. Но никто не прогнозировал, что это может обернуться угрозой сворачивания целых программ и направлений и даже обрушить деятельность тех или иных групп ученых и в Британии, и в ЕС.

Лидеры ЕС одобрили соглашение по Brexit 25 ноября. Однако, чтобы процесс был запущен, нужно одобрение Европарламента, а также парламентов и правительств европейских стран.

Палата общин самой Британии должна утвердить документ: слушания пройдут 12 декабря. При этом лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин считает, что в нынешнем виде эта сделка поддержки у лейбористов не получит, а значит, результаты голосования малопредсказуемы.

Европейский совет постановил обеспечить вступление договора по Brexit в силу 30 марта 2019 года. Переходный период после заключения сделки продлится до конца 2020 года. Позже переходный период можно будет продлить всего один раз.

В течение этого времени Великобритания должна будет выполнять все обязанности страны — участницы ЕС и соблюдать все нормы европейского рынка, однако лишится права участвовать в принятии решений в Евросоюзе. Кроме того, в переходный период Лондон будет выплачивать взнос в бюджет Евросоюза в размере около 13 млрд фунтов (16,65 млрд долларов) в год.

Наряду с этим вопрос о границе между входящей в ЕС Ирландией и выходящей из него в составе Великобритании Северной Ирландией так и остался нерешенным. Стороны договорились определить это только до 1 июля 2020 года. В общем, речь идет о довольно унизительных для Лондона условиях сделки, на которые он решился, чтобы отсрочить будущие потрясения в стране на почве Brexit.

На этом фоне президент США Дональд Трамп угрожает Лондону, что запрограммированные соглашением тесные связи с ЕС сделают льготный торговый договор Соединенного Королевства с Соединенными Штатами маловероятным. Великобритания оказалась со своими острыми вопросами между ЕС, с которым она разводится, и Трампом, которому не до британских проблем.

Как Лондон «прогнулся» с Гибралтаром

Перед подписанием компромиссного соглашения дал о себе знать еще один подводный камень — проблемная ситуация с Гибралтаром, который хотя и находится под юрисдикцией «британской короны» с 1713 года, но на него по сей день претендует Мадрид. Принадлежность Гибралтара британцам обеспечила союзникам контроль над входом в Средиземное море во время Второй мировой войны. Гибралтар и сейчас сохраняет свое стратегическое значение.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считала, что Гибралтар будет покидать Евросоюз по тем же правилам, как и вся остальная Британия. Однако Испания потребовала уточнения статуса прилегающего к ней полуострова, пообещав в противном случае заблокировать соглашение по Brexit.

Большая часть населения Гибралтара на референдуме 2016 года высказалась против Brexit. После выхода Великобритании из ЕС на Гибралтаре не желают жить без традиционных испанских преференций, поскольку это может расшатать финансово-экономическую жизнь на полуострове.

Как заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, одобренное 25 ноября соглашение об условиях Brexit «требует предварительного согласия Испании для переговоров [ЕС и Лондона] по любому решению, которое применимо к Гибралтару». Санчес подчеркнул, что его «правительство получило необходимые гарантии, которые должна иметь Испания по вопросу ее отношений с Гибралтаром».

То есть сейчас с Гибралтаром Лондон прогнулся, пожалуй, еще больше, нежели с Северной Ирландией, с которой дело пока до конца не ясно. Тогда как по поводу отдаленного от нее полуострова Британия, по сути, уже официально признала, что она ему не единственная хозяйка.

Потерять Северную Ирландию едва ли не легче, чем сохранить

Запутанность ситуации с британско-ирландской границей — вопрос, который способен в ближайшем будущем вызвать разрушительный кризис в Великобритании. Пересечь эту границу можно в 275-ти местах, так как контрольно-пропускные пункты отсутствуют. Обе страны входили в ЕС, и граница открыта. По соглашению о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии от 1998 года границу вообще де-факто упразднили.

Большинство католиков Северной Ирландии вместе с британскими имеют также ирландское гражданство. Ежедневно 30 тыс. человек ездят из Ирландии в Британию и наоборот. Экономики двух Ирландий неразрывно связаны — вплоть до единого электроснабжения. Ирландия — важный потребитель экспорта Северной Ирландии (37%). Ирландия занимает пятое место в экспорте Британии (5% товаров и услуг). Британия на втором месте в списке импортеров Ирландии (13,8%).

Дело осложняется тем, что в обсуждение проблемы вмешалась Демократическая юнионистская партия (ДЮП), представляющая в Северной Ирландии интересы протестантов. Тереза Мэй, пытаясь укрепить позиции Консервативной партии, провела 8 июня 2017 года досрочные выборы в парламент. Потерпев на них относительное поражение, Консервативная партия, чтобы сформировать правительство, была вынуждена заключить соглашение о поддержке с единственно возможным союзником — ДЮП, которая в результате получила беспрецедентный политический вес, особенно в вопросе об ирландской границе.

Ирландии нужна свободная торговля с Северной Ирландией в привычных рамках ЕС. ДЮП в принципе против каких бы то ни было будущих отличий от Великобритании в торговом статусе Северной Ирландии. Великобритания же не готова всю свою территорию подстраивать под торговлю с Ирландией, а значит, в будущем сохранить в отношениях с ней торговое регулирование Евросоюза, что в условиях Brexit станет губительным для Соединенного Королевства. При этом ЕС надеется сохранить Северную Ирландию в едином рынке и таможенном союзе. Все это в перспективе грозит Великобритании большими потрясениями.

Предполагается, что вдоль границы с Ирландией будет создана «специальная экономическая зона» шириной в 16 км, на которой местные торговцы смогут работать по ирландским правилам. Разработчики этого решения отмечают, что оно призвано обеспечить условия переходного периода в торговле между ЕС и Великобританией, но насколько такой проект удастся эффективно реализовать на деле, неизвестно. Вероятно, планируемое Лондоном резервирование 3 млрд фунтов на реализацию выхода страны из Евросоюза как раз напрямую касается будущих работ по созданию инфраструктуры границы.

Тем не менее Британии теперь предстоит применить сверхусилия на «ирландском направлении», потому что на сегодняшний день, благодаря Brexit, потерять Северную Ирландию стало едва ли не легче, чем сохранить.

Brexit стимулирует шотландский суверенитет

В октябре 2018 года на съезде Шотландской национальной партии (ШНП) первый министр Шотландии и лидер ШНП Никола Стерджен заявила, что как никогда уверена в скорой государственной независимости. Brexit, по ее словам, от противного стимулирует шотландский суверенитет, значит, после «развода» Лондона с ЕС для Эдинбурга начнется новый отсчет времени, а пока главное — «терпение, оптимизм и надежда».

В сентябре 2014 года на референдуме о независимости 55,3% шотландцев предпочли остаться в составе Великобритании. Однако Стерджен анонсировала в марте 2017 года повторный референдум о независимости между осенью 2018 и мартом 2019 года, когда Британия официально покинет Евросоюз. В то время как парламент Шотландии поддержал предложение о новом референдуме, Тереза Мэй, естественно, посчитала замысел Стерджен крайне несвоевременным.

Референдум 2016 года по Brexit подтвердил, что большая часть жителей Шотландии — за членство в ЕС. В Шотландии традиционно по-особенному относятся к Евросоюзу. Там повсюду рядом с местным «андреевским» крестом вывешены флаги ЕС. У Шотландии есть богатый исторический опыт собственной государственности с 843 по 1707 год. Вопрос отделения Шотландии открыто муссируется с начала 1930-х годов вслед за образованием ШНП. Вначале обсуждалась расширенная автономия в рамках Британии. Вопрос о самостоятельном государстве стал чаще звучать после открытия в 1970 году запасов месторождений нефти Brent в Северном море.

ШНП в 2013 году выпустила «Белую книгу» на 670 страницах, которая раскрывает принципы независимости, представляет перспективы Шотландии и даже подробно расписывает возможный процесс получения ею государственности.

Сторонники суверенитета подсчитали, что в случае отделения шотландцы смогут поднять уровень доходов на 1000 фунтов в год на человека. Британское правительство, наоборот, утверждает: доход шотландцев будет выше на 1400 фунтов в год на душу населения, если Шотландия не выйдет из Королевства. Суверенная Шотландия, с точки зрения британских властей, не способна гарантировать своим гражданам уровень жизни, который им обеспечивает Лондон. Эдинбургу после образования государства пришлось бы создавать свою армию, систему соцобеспечения, переходить на евро, а это немалые расходы.

В свою очередь Тереза Мэй в августе 2018 года пообещала задабривающие вливания в Шотландию. Не только для правящей партии тори, но и для лейбористов важно, чтобы Шотландия оставалась в Великобритании, потому что без шотландских голосов они практически не имеют шансов в дальнейшем вернуться к власти. Для повторного шотландского референдума британскому парламенту снова придется принимать отдельный закон, что осуществить в нынешних условиях не так-то просто, хотя теоретически возможно.

Тем не менее у шотландских националистов имеется свой весомый аргумент отделения: Великобритания была в Евросоюзе среди стран-доноров, тогда как Шотландия окажется там в ряду реципиентов (получателей средств). Такое членство в Евросоюзе облегчит решение проблем и укрепит экономику нового государства ЕС.

Крушение Королевства?

Для Великобритании сложности выхода из Евросоюза, как выяснилось, граничат с реальной угрозой разрушения Соединенного Королевства. Brexit в 2016 году и сопутствующий ему переформатированный европейский курс Дональда Трампа загоняют Лондон в драматичный для него тупик.

Из-за Brexit Великобритания уже была вынуждена практически признать верховенство Испании по отношению к Гибралтару. Лондон сегодня надеется заморозить ирландскую проблему, так как «жесткий выход» из ЕС мог обернуться для Британии потерей Шотландии, а «мягкий выход» позволит на какое-то время удержать Эдинбург. Однако, с большой долей вероятности, это превратит ситуацию с Северной Ирландией в аналогичную тому, что происходит с Гибралтаром. В свою очередь, в сложившихся обстоятельствах правящая партия консерваторов едва ли пойдет на отказ от Brexit, поскольку в результате такого шага она перестанет быть правящей.

Многонациональные империи прошлого рушились во многом из-за того, что их власти оказывались самонадеянно неспособны к гибкому выстраиванию внутри- и внешнеполитического курсов в соответствии с меняющимися историческими закономерностями. Сегодня Соединенное Королевство Великобритания вследствие изначальных просчетов с Brexit приближается к тому, чтобы повторить судьбу Священной Римской империи, Империи франков и СССР.