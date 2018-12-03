Берлин, 3 декабря. Генсек партии канцлера Германии Ангелы Меркель и ее возможный преемник на посту главы страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2».

Крамп-Карренбауэр оценила предложение, поступившее в Европарламент, отказаться от реализации совместного с РФ проекта «Северный поток — 2». Она выступила против этой идеи, заметив, что это будет «слишком радикальным» шагом. Однако она допустила, что ФРГ может рассмотреть возможность снижения объемов газа, который планируется получать по этому трубопроводу.

Возможный преемник Меркель напомнила, что Россия продолжала поставлять газ в Германию даже во времена холодной войны, пишет ARD.

При этом она также выразила мнение, что западные страны могут запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходит в порты своих стран после инцидента в Керченском проливе.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель сошлись во мнении о необходимости строительства магистрального газопровода «Северный поток — 2» и заявили о намерении защищать проект от неконкурентных нападок, пишет Infox.