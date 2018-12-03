Осваивают рынок газа: в Госдуме объяснили выход Катара из ОПЕК

Ближневосточный эмират Катар решил выйти из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Об этом сообщил госминистр Катара по делам энергетики Саад бен Шрида аль-Кааби.

Его страна планирует сосредоточить усилия на добыче и производстве сжиженного природного газа, пояснил министр. Производство СПГ в Катаре планируется нарастить с 77 до 110 миллионов тонн в год. Ранее в Дохе уже озвучивали планы запуска до 2024 года четырех новых линий производства СПГ. Уже сейчас эмират является крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива.

В интервью Федеральному агентству новостей глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный объяснил причины решения Дохи. По словам депутата, членство в ОПЕК «не было значимым» для Катара.

«Катар не был влиятельным игроком в ОПЕК. Дело в том, что объемы добычи нефти там небольшие», — отметил Завальный.

В силу этого слово Катара не имело практически никакого веса в этой организации, добавил депутат.

«Понятно, что чем выше объем добываемой нефти, тем больше влияние. Большие игроки на этом рынке — все-таки Россия и Саудовская Аравия, на долю которых приходится порядка 23% мировой нефтедобычи», — напомнил собеседник ФАН.

Теперь Катар сможет по-настоящему сконцентрироваться на рынке природного газа и СПГ, пояснили в Госдуме, тем более что он на данный момент является крупнейшим в мире производителем сжиженного «голубого топлива».

«Существует созданный порядка десяти лет назад форум экспортеров газа (Форум стран — экспортеров газа, GECF. — Прим. ФАН), который часто называют «газовым ОПЕК». Не случайно он находится в Катаре», — отметил Завальный.

С точки зрения влияния Катар имеет гораздо больше рычагов на газовом рынке, чем в мировой «нефтянке», резюмировал депутат.

Отметим, на сегодняшний день в состав Организации стран — экспортеров нефти входят 15 государств: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира организации расположена в Вене. На страны ОПЕК приходится порядка двух третей всех мировых запасов нефти и около 35% суммарной нефтедобычи.