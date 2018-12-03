«Прорвало плотину»: Боярский призвал вернуть худсоветы и цензуру в культуру

Санкт-Петербург, 3 декабря. Известный советский актер Михаил Боярский призвал вернуть художественные советы и цензуру в культуру, чтобы остановить поток пошлости, который льется с экранов телевизоров и театральных сцен.

По словам артиста, творческим людям нужен художественный руководитель точно так же, как нужен педагог школьникам. Его задача — оценить художественное произведение с профессиональной точки зрения, поддерживать планку качества и следить за тем, чтобы отечественному зрителю не подсовывали безвкусицу.

«Прорвало плотину, очистительные ограждения не работают. Вылезло такое количество дерьма, что нужно с ним как-то справляться. Плохая музыка, мат, дешевые пьесы, отсутствие драматургии толковой, переделывание классиков и многое другое», — сетует Боярский в эфире телеканала «Дождь».

Актер не исключает, что скоро появится «современная версия» детских сказок, в которой голый Карлсон будет летать за Фрекен Бок.

Напомним, что Боярский получил известность благодаря фильмам «Собака не сене», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Старший сын», «Сватовство гусара» и «Человек с бульвара Капуцинов».