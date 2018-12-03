Задержанным в Керченском проливе украинцам предъявлено обвинение

Москва, 3 декабря. Военнослужащим военно-морских сил Украины (ВМСУ) и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), задержанным из-за незаконного вторжения в территориальные воды России, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.

По словам адвоката одного из арестованных украинских граждан Николая Полозова, обвинение было предъявлено сразу после ареста.

«Все они обвиняются по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»)», — цитирует ТАСС адвоката арестованного Дениса Гриценко.

Полозов уточнил, что с момента ареста украинского моряка так и не смог с ним переговорить.

«Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием», — добавил адвокат.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение на 30 дней, пишет «Газета.ru». По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

Накануне уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой данные об условиях содержания украинских моряков, которые были арестованы за нарушение границы.