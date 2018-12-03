Военный эксперт: Штаты раздраженно гонят чехов в Арктику, чтобы проверить на лояльность

США призвали Чехию вкладывать больше в оборону, чтобы противостоять «российской агрессии в Арктике». В материале, размещенном в рамках десятого международного симпозиума «Чешская внешняя политика — переосмысление будущего», который проходит в МИД Чехии, говорится, что Прага должна противостоять России в Арктике «неморскими методами». Автор доклада, экс-сотрудник Госдепа США Мэри Томпсон Джонс заявила, что «Россия милитаризирует Арктику как никакая другая страна».

Прямой призыв к Чехии активизировать военные усилия на арктическом направлении прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Он объяснил, какое значение этому региону уделяют в НАТО.

Попытка мягко надавить на Чехию, чтобы заставить Прагу действовать на северном направлении говорит о том, что в настоящее время идет «процесс распределения задач в рамках НАТО», считает эксперт.

«В этом случае в структуре альянса нет никакой разницы, какая страна и где находится. Главное — выполнить задачу», — считает Шурыгин.

При этом разговоры о том, что Чехия должна увеличить свое присутствие в Арктике, выглядят достаточно смешно, считает эксперт.

«Потому что военные Чехии ни с какой стороны не способны действовать в арктических условиях — у них для этого нет ни амуниции, ни формы, ни опыта. Но с другой стороны, они пытаются, что называется, развивать свое присутствие», — отметил собеседник ФАН.

Еще один момент связан с «недостаточной русофобией» в официальной позиции Праги, — это вызвало пристальное внимание Вашингтона.

«Чехи достаточно лояльны к России, и указание чехам «идти в Арктику» — признак легкого раздражения и намек на то, что Чехия должна более заинтересована [в сотрудничестве с НАТО против РФ]», — полагает военный эксперт.

Оценивая перспективы арктического театра военных действий в планах Североатлантического альянса по сдерживанию России, эксперт отметил, что Арктика, безусловно, является одной из приоритетных целей.

«Но станет ли она приоритетным театром войны? Я сомневаюсь», — выразил свое отношение военный эксперт Изборского клуба.

Специфические условия Арктики не позволяют вести там крупномасштабные боевые действия, считает Владислав Шурыгин.

«Там очень жесткий климат и очень жесткая система доставки оружия, боеприпасов и войск. Там вообще очень сложно находиться. Так что Арктика [как театр военных действий] — это, скорее, такая маневренная война небольших и хорошо подготовленных подразделений», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, ранее ФАН публиковал подготовленный вместе с экспертами сценарий битвы за Крайний Север в условиях современной войны.