Комиссию Общественной палаты по СМИ возглавил Александр Малькевич

Москва, 3 декабря. Общественная палата Российской Федерации выбрала в понедельник на пленарном заседании нового главу комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, которым стал Александр Малькевич.

Отмечается, что ранее Малькевич занимал должность заместителя председателя комиссии. Члены ОП ратифицировали его кандидатуру на посту председателя единогласным решением. Согласно данным на сайте ОП, Малькевич является главредом «Международного агентства новостей».

Кроме того, первым заместителем главы комиссии стал Вячеслав Лащевский, до этого занимавший пост заместителя председателя.